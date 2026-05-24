Εντυπωσιακή η έκθεση «Κοινός Καμβάς» από τον Σύλλογο Τρικαλινών Ζωγράφων 

Η έκθεση ζωγραφικής «Κοινός Καμβάς» προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό ταξίδι τέχνης και έμπνευσης, παρουσιάζοντας έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση φιλοξενείται σε δύο ιδιαίτερους χώρους της πόλης στα Οθωμανικά Λουτρά και στο Παλαιό Διοικητήριο των Φυλακών Τρικάλων, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πίνακες ζωγραφικής από Τρικαλινούς καλλιτέχνες, χειροποίητες κατασκευές και μοναδικά κοσμήματα εμπνευσμένα από τη σύγχρονη αισθητική και την παράδοση. Μέσα από τη συμμετοχή πολλών δημιουργών, αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας και της συλλογικής καλλιτεχνικής παρουσίας.

Οι εκθέσεις θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό έως τις 30 Μαΐου με ώρες λειτουργίας: 09:00 – 15:00 και η Έκθεση Χειροποίητων Δημιουργιών & Αξεσουάρ θα έχει διάρκεια έως τις 7 Ιουνίου με ώρες λειτουργίας: 09:00 – 15:00 & 18:00 – 21:00.

Φωτό: Χάρης Μαντέλος