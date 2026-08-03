Ενισχύεται το δίκτυο απινιδωτών του Δήμου Τρικκαίων με δωρεά του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Σε ενίσχυση του δικτύου απινιδωτών του Δήμου Τρικκαίων προέβη ο γνωστός καλλιτέχνης, κωμικός stan up comedian Αλεξανδρος Τσουβέλας.

Το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, λίγο πριν την προγραμματισμένη παράστασή του στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου Σοφία Σακοράφα», ο κ. Τσουβέλας δώρισε τον απινιδωτή στον Δήμο Τρικκαίων και τον παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού,. Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας.

Ο κ. Λάππας ευχαρίστησε θερμά τον καλλιτέχνη για τη σημαντική αυτή και γενναιόδωρη προσφορά, που αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθεί για να σώζει ζωές. Μια κίνηση, που συμπληρώνει το ευρύτατο δίκτυο των άνω των 30 απινιδωτών που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Τρικκαίων σε διάφορα σημεία της πόλης και των χωριών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα στο ίδιο πλαίσιο, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης χρήσης απινιδωτών, μαζί με σεμινάρια ΚΑΡΠΑ, προκειμένου, όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να αποκτούν γνώσεις στη συγκεκριμένη μέθοδο.

Ευχαριστίες απηύθυνε και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Ακης Αναστασίου, που έδωσε έμφαση στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε σεμνά στην κίνηση αυτή, στο πλαίσιο αντίστοιχων δωρεάν σε άλλες 43 σταθμούς της καλοκαιρινής του περιοδείας.

Σημειώνεται ότι παρίστατο από την αντιπολίτευση και ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Τριγώνης.

Η παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Στάδιο, λόγω πολύ μεγάλης προσέλευσης θεατών και ήταν άκρως επιτυχημένη, με χιλιάδες τρικαλινούς/ες να απολαμβάνουν μια υψηλού επιπέδου παράσταση με άφθονο γέλιο και σάτιρα.

Από το γραφείο Τύπου