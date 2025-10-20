Ενημερωτική εκδήλωση για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ειδικά θέματα Φορολογικού Ελέγχου επιχειρήσεων», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα).

Εισηγητής θα είναι ο κ. Γιώργος Κορομηλάς, Λογιστής Φοροτεχνικός, Εισηγητής και Συγγραφέας

φορολογικών βιβλίων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς και δικηγόρους.