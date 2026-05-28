Ενημερωτική δράση στο ΚΑΠΗ Μουριάς για την πρόληψη τηλεφωνικών απατών

Σήμερα, 28/05/2026 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Μουριάς του Δήμου Πύλης ενημερωτική δράση με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες και την προστασία των ηλικιωμένων από περιστατικά εξαπάτησης.

Η ενημέρωση έγινε από το Α.Τ. Πύλης, με τη συμμετοχή των στελεχών Α/Α Γκουλιοπούλου Δημητρίου και Α/Β Μαγγούτη Νικολάου, οι οποίοι ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι στις τηλεφωνικές απάτες, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές προς τους ηλικιωμένους για την αποφυγή εξαπάτησης, ενώ τονίστηκε η σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε ύποπτη περίπτωση.

Στο τέλος της ενημέρωσης διανεμήθηκαν και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στους συμμετέχοντες.