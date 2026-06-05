Ενημέρωση Σακκά για τις δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

Ζητήματα σχετικά με την πολύ σημαντική δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δ. Τρικκαίων, συζήτησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με το προσωπικό της δομής. Ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε τη δομή, για να ενημερωθεί για την πλούσια δράση του, με βάση και την πρόσφατη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.

Τα στελέχη του Κέντρου, η νομικός κ. Ελευθερία Τζιουβάρα, η ψυχολόγος κ. Ευαγγελία Παπαχρήστου, ο κοινωνιολόγος κ. Πέτρος Αυξέντης, η κοινωνική λειτουργός κ. Βάσω Κουμπή, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων για το συνολικό πλέγμα δράσεων που υφίσταται σε όλον τον νόμο. Επίσης συζήτησαν θέματα της συνεργασίας με τη Δ/μισή Αστυνομίας Τρικάλων στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσης παρέστη η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας (Δ/ήδη Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Βέρα Ντάκου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα κάθε είδους έμφυλης βίας ή πολλαπλών διακρίσεων. Στεγάζεται στην πόλη των Τρικάλων, επί της οδού Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς (κτίριο Ε’ ΚΑΠΗ-έναντι ΔΕΗ) με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2431027943. Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων υλοποιείται στα πλαίσια της Ενταγμένης Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στο Δήμο Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6003288 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το γραφείο Τύπου