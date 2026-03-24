Ενημέρωση Σακκά για τη μεγάλη πρόοδο εργασιών στο νέο πάρκο των Τρικάλων – δωρεά της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ» 

Τη μεγάλη και σημαντική πρόοδο των εργασιών στο νέο πάρκο των Τρικάλων διαπίστωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε τον χώρο ανάμεσα στα Δικαστήρια και τη ΔΕΗ και ενημερώθηκε για τις εργασίες που έγιναν και για αυτές που απομένουν.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων είδε από κοντά τις χωροθετήσεις πλατείας και παιδικής χαράς, τους κοινόχρηστους χώρους, τον νέο φωτισμό, τα πεζοδρόμια και όλα τα σχετικά με το αναμενόμενο κόσμημα στην περιοχή Δικαστηρίων – ΔΕΗ.

Το νέο πάρκο και τη νέα παιδική χαρά στην περιοχή οδού Κολοκοτρώνη είναι δωρεά της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ», της εταιρείας – κύτταρο του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παραβρέθηκαν, ο κ. Δημήτρης Κατσούγιας, project manager – επιβλέπων μηχανικός του έργου από την πλευρά του Ομίλου και η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου. Τα στοιχεία για το έργο παρείχε ο κ. Βάιος Σκρέκας, υπεύθυνος της εταιρείας «Αιολίς – Σκρέκας Βάιος και ΣΙΑ ΕΕ», που ανέλαβε την κατασκευή του. Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, που εκπόνησε τη σχετική μελέτη.

Η δωρεά αυτή αξιοποιεί έναν δημοτικό χώρο στην καρδιά της πόλης, μετατρέποντάς τον σε χώρο πρασίνου, διεξόδου, αναψυχής, ξεκούρασης για πλήθος τρικαλινών και δη παιδιών.