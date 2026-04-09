Ενημέρωση Σακκά για τη λειτουργία και τον σημαντικό ρόλο των Δημοτικών Σφαγείων Τρικάλων

Για τον σημαντικό ρόλο των Δημοτικών Σφαγείων Τρικάλων, μιας δημοτικής επιχείρησης που, εξ ημισείας με τον Σύλλογο Κρεοπωλών, τα τελευταία 19 χρόνια λειτουργεί στους Αγίους Αποστόλους, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε τον χώρο των σφαγείων, συναντώμενος με τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Θεοδ. Ευθυμίου και τον διευθυντή της μονάδας κ. Χρήστο Ευθυμίου. Μαζί με τους αντιδημάρχους Σοφία Αλεστά και Τάκη Παζαΐτη (ο οποίος ήταν μέλος και του πρώτου ΔΣ της εταιρείας το 2007), ο κ. Σακκάς ενημερώθηκε για τη μεγάλη συνεισφορά των Σφαγείων στην τοπική αγορά και οικονομία όλον τον χρόνο, αλλά και ειδικά την περίοδο του Πάσχα.

Ενδεικτικά ο κ. Θεοδ. Ευθυμίου τόνισε πως, υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς τα προβλήματα που ανέκυψαν με τις πρόσφατες ζωονόσους) η δυναμικότητα ανέρχεται σε έως και 4.500 σφάγια ημερησίως.

Επίσης, έγινε ενημέρωση και από τη διοίκηση τονίστηκε με έμφαση, τόσο η υγιεινή των εγκαταστάσεων, όσο και η άψογη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, με την ύπαρξη του βιολογικού καθαρισμού.

Ακόμη, ο Δήμαρχος Τρικκαίων ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό νέας επέκτασης της μονάδας, σχεδιασμός που αναμένεται πολύ σύντομα να υλοποιηθεί.

Ακολούθως ο κ. Σακκάς και οι αντιδήμαρχοι συνομίλησαν με το προσωπικό των Σφαγείων, υπήρξε και ενημέρωση από τον κτηνίατρο κ. Αμπελουργό, καθώς και ξενάγηση στους χώρους της μονάδας.

