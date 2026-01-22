Ενημέρωση μαθητών στην Καλαμπάκα για το ποδήλατο και το ΕΣΠΑ

Στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων «ταξίδεψε» το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ”.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, όπου παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ κ. Απ. Καναβός, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κ. Αρ. Κολιός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Μετεώρων, κ. Κων. Παπάντος οι οποίοι και συνομίλησαν με τους μαθητές, δίνοντας τους απλές πολύτιμες συμβουλές σχετικές με τη χρήση του ποδηλάτου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καναβός παρουσίασε στους μαθητές της Ε’ και Στ’ έργα και παρεμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ στην περιοχή. «Ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ποδηλάτου τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην προσωπική μας υγεία.

Αξιοποιώντας πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ “Θεσσαλία 2021-2027” και υλοποιώντας μια σειρά από έργα που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα, αναλαμβάνουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των μαθητών όπως με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και των πολιτών γενικότερα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια οι μαθητές της Ε’ και Στ’ με την υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Εύη Ευαγγέλου εξασκήθηκαν σε διάφορες δεξιότητες στο προαύλιο του σχολείου ανά τμήμα με τα ποδήλατα και τα κράνη τους, προκειμένου να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και προσοχή.

Στο τέλος της ημέρας οι μαθητές έλαβαν ένα 24σέλιδο χρηστικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη σωστή οδική συμπεριφορά, τη χρήση του ποδηλάτου και την οδική ασφάλεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται με 50 σχολεία να έχουν παρακολουθήσει ήδη το πρόγραμμα σε διάφορες πόλεις της Θεσσαλίας.

Ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, το 2026 συνολικά 110 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας και περίπου 5.000 μαθητές θα έχουν μυηθεί στον μαγευτικό κόσμο του ποδηλάτου έχοντας λάβει τις πρώτες γνώσεις για όμορφες και ασφαλείς μετακινήσεις στις πόλεις τους.