Ενημέρωση για το πρόγραμμα Leader στον Δήμο Πύλης

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Πύλης την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου με θέμα: «Το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER2023-2027».

Η ενημέρωση έγινε από τον Διευθυντή της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Βάϊο Κουτή και από στελέχη της, παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, Αντιδημάρχων, δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας (Αντιπρόεδρος της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.), είναι ευκαιρία το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του LEADER να το εκμεταλλευτούμε. Σήμερα θα μας γίνει μια ενημέρωση από τα στελέχη του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για τις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε και να δρομολογήσουμε τις μελέτες για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης.

Στην συνέχεια ενημέρωση έκανε ο Διευθυντής της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Βάϊος Κουτής ο οποίος ανέφερε σχετικά:

Το νέο Πρόγραμμα LEADERπου εντάσσεται στην νέα αγροτική πολιτική διακρίνεται στις εξής Κατηγορίες:

Α. Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού

Β. Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού.

Κατηγορία 4 : Βελτίωση ποιότητας του τοπικού πληθυσμού

Κατηγορία 5: Διατήρηση και Βελτίωση τω πολιτιστικών στοιχείων.

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ. Παρεμβάσεις Δικτύωσης και συνεργασίας.

Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία.

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία.