Ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα Leader στον Δήμο Πύλης

Με ιδιαίτερη συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων και Συλλόγων του Δήμου Πύλης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, η ενημερωτική συνάντηση, που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER 2023-2027.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, από το νέο Πρόγραμμα CLLD/LEADER για την ενίσχυση των Πολιτιστικών Συλλόγων , φορέων και την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και κληρονομιάς.

Στην συνέχεια ο Διευθυντής της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Βάϊος Κουτής παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος, τις διαθέσιμες δράσεις, τις κατηγορίες έργων που δύναται να χρηματοδοτηθούν, τους δυνητικού δικαιούχους τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη της τοπικής κληρονομιάς, τη βελτίωση υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές Κοινότητες της περιοχής. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του προγράμματος.

Στην εκδήλωση παρευρίσκοντο η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμούς κ. Βασιλική Παλλαντζά, οι δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Γεώργιος Αναγνώστου, κ. Γεώργιος Χήρας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλης κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας, Μουριάς κ. Σπύρος Κούζας, κ. Χρήστος Ρούσας Βαθυρεύμματος, κ. Στυλιανός Κούτσικος Μοσχοφύτου, κ. Κωνσταντίνος Μπρίζης Ελάτης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αξιοποίησης του προγράμματος προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.