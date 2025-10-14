Ενημέρωση για την παγκόσμια ημέρα διατροφής στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας διατροφής στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Τμήματος Διατροφής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και σε συνεργασία με την Διοίκηση του ΓΝΤ και το Γραφείο Ποιότητας, θα γίνει παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με στόχο την ενημέρωση του κοινού στην Υγιεινή Διατροφή και πως αυτή επηρεάζεται από το σύγχρονο τρόπο ζωής.

Απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση τόσο στην τοπική κοινωνία , όσο και στη επιστημονική κοινότητα , προκειμένου να παρευρεθεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 , στηρίζοντας την εν λόγω πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό.

Ομιλητές:

Ροκκά Ευαγγελία-Διαιτολόγος Διατροφολόγος Προϊστάμενη τμ. Διατροφής ΓΝΤ

Σαρμά Ελένη-Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τμήματος Διατροφής ΓΝΤ