Ενημέρωση για την άνοια στις τοπικές κοινότητες Παραποτάμου και Ελάτης

Στο πλαίσιο της προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας των ευάλωτων πολιτών, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης σε συνεργασία με το ΕΠΑΨΥ – Κέντρο Ημέρας και Κινητή Μονάδα για άτομα με άνοια “Νόημα” στις 13 και 27 Μαΐου 2026 πραγματοποίησε στις τοπικές κοινότητες Παραποτάμου και Ελάτης, ενημερωτικές δράσεις με θέμα: «Άνοια: μια σιωπηλή νόσος».

Οι πολίτες ενημερώθηκαν από τον Κοινωνικό Λειτουργό και την Ψυχολόγο του Κέντρου Ημέρας «Νόημα» για τη συμπτωματολογία, τη διάγνωση, την ανακούφιση, από τη νόσο, καθώς και τρόπους ολιστικής υποστήριξης τόσο του ασθενή όσο και του φροντιστή. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ ειδικών και συμμετεχόντων για τη πρόληψη της νόσου μέσα από τον έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών και τις προσφερόμενες παροχές τους.

Τέλος, η Κοινωνικής Λειτουργός και η Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Πύλης γνωστοποίησαν στους πολίτες των δύο οικισμών σχετικά με την οικονομική ενίσχυση και τις κοινωνικές παροχές για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές αυτών.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη του Κέντρου «Νόημα» και τους Προέδρους των Δ.Ε. Ελάτης και Παραποτάμου για τη στήριξη τους, όπως και τον Προϊστάμενο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που ήταν παρόντες.

Καθώς το ηλικιακό εύρος και το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού αυξάνονται, κρίνεται αναγκαία η συνεχής υποστήριξη των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε έναν ορεινό– ημιορεινό Δήμο όπως ο Δήμος Πύλης. Η συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αξιοπρεπούς φροντίδας των ευπαθών ομάδων.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο