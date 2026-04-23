Ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή φτώχεια συζητήθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η E-Trikala

Η ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή φτώχεια βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που υλοποίησε η e-trikala ΑΕ, παρουσιάζοντας σχετικές δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί.

Τα δεδομένα είναι τρία:

– η πλούσια εμπειρίας και ικανότητες της αναπτυξιακή εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση πλήθους ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

– η ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης

– η εκστρατεία ευαισθητοποίησης του έργου EmPowerIngUs – Energy4ALL.

Στο πλαίσιο, η σχετική εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτή συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση και την ενεργειακή φτώχεια» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «GiSeMi HUB».

Στον εισαγωγικό της χαιρετισμό, η διευθύνουσα σύμβουλος της δημοτικής εταιρείας κ. Βασιλένα Μητσιάδη τόνισε τη σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων που ενημερώνουν τους πολίτες για την τρέχουσα κατάσταση, προσφέρουν δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, αντιμετωπίζοντας, παραλλήλως ζητήματα ενεργειακής φτώχειας.

Τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια και ιδιαίτερα την κρυφή ενεργειακή φτώχεια, ανέλυσε η κ. Χριστίνα Καραμπέρη, στέλεχος της e-trikala ΑΕ. Η ίδια, έδωσε έμφαση τόσο στο φαινόμενο, όσο και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Στη συνέχεια η κ. Ελένη Μυρίλλα, Σύμβουλος Υλοποίησης Εργων, παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο EmPowerIngUs, το οποίο βασίζεται στην καλή πρακτική του έργου EPIU – Energy Poverty Intelligence Unit που αναπτύχθηκε από τον Δήμο της Χετάφε της Ισπανίας. Το έργο αυτό στοχεύει την μεταφορά αυτής της καλής πρακτικής και την προσαρμογή του στις τοπικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εμβληματικές δράσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο Τρικκαίων, καθώς και στις καινοτόμες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης και της βιωσιμότητας.

Συγκεκριμένα, το Energy4All και το ΚΕΠ Ενέργειας παρουσίασε η συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων και επικεφαλής της αποστολής του Δήμου για την επίτευξη Κλιματικής Ουδετερότητας κ. Κων/να Ζαχαρή. Ο δε Δρ. Κωνσταντίνος Α. Αβδελίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ανέπτυξε τις δράσεις του restart mAI city ως προς τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, που αποτελούταν από στελέχη του Δήμου Τρικκαίων και επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες, με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Καραμπουρνιώτη, μηχανικός περιβάλλοντος, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, να συμβάλουν στον αποστιγματισμό του φαινομένου και να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση και την επέκταση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Ενέργειας.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν αφορούν στη συνέχιση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο μια δίκαιη και συμπεριληπτική ενεργειακή μετάβαση για όλους/ες.