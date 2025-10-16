Ενεργειακά αναβαθμισμένο το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων (φωτο)

Συνεχίζεται η ολοκλήρωση παρεμβάσεων στον αθλητικό τομέα από τον Δήμο Τρικκαίων.

Tην Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 παραδόθηκαν στον Δήμο Τρικκαίων οι αθλητικοί χώροι του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Τρικάλων.

Πρόκειται για έργο που αφορά στην ενεργειακή του αναβάθμιση και στην εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ο πλήρης τίτλος).

Οι οικοδομικές εργασίες στο κυρίως κτήριο ολοκληρώθηκαν και αναμένεται η περαίωση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Το έργο γίνεται λίγο πριν συμπληρωθούν 40 χρόνια από την πρώτη λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ και συγχρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ, προϋπολογισμού 1.626.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο ολοκλήρωσε η εταιρεία «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», ο εκπρόσωπος της οποίας κ. Νίκος Γκουγκουλής υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλη Λάππα.

Στο κέλυφος του κτηρίου έγινε πλήθος παρεμβάσεων: Αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση εξώθυρων, αντικατάσταση κάλυψης οροφής και δαπέδου θεωρείων, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, τοποθέτηση εξωτερικών πάνελ πετροβάμβακα για την κάλυψη του υπολοίπου κελύφους του κτηρίου, αποξήλωση και απομάκρυνση τμήματος πολυκαρβουνικών φύλλων στο β’ επίπεδο. Ακολούθησαν τα συστήματα κλιματισμού, ζεστού νερού, φωτισμού.

Παρέστησαν ακόμη, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, η μηχανικός του Δ. Τρικκαίων κ. Αφροδίτη Κωτή, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δ. Τρικκαίων κ. Στέφανος Νταλάσης και η προϊσταμένη του τμήματος Αθλητισμού κ. Βάνα Αντωνιάδου.

Από το γραφείο Τύπου