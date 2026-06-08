Ενας νεκρός σε 12 τροχαία τον Μάιο στη Θεσσαλία – Πάνω από 8.800 τροχαίες παραβάσεις

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Αναλυτικά σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα (έναντι 16 το 2025), εκ των οποίων 1 θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι 3 το 2025), κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα (έναντι 3 το 2025) και 11 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 10 το 2025).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 20 παθόντες (έναντι 21 το 2025), εκ των οποίων 1 νεκρός (έναντι 3-το 2025), κανένας βαριά τραυματίας (έναντι 4 το 2025) και 19 ελαφρά τραυματίες (έναντι 14 το 2025).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Μάιο 2026 πραγματοποιήθηκαν 39.661 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 8.887 παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων:

• -1.660- για παραβάσεις ταχύτητας,

• -74- για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη),

• -207- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• -416- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

• -121- για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• -230- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• -207- για οδήγηση άνευ αδείας,

• -47- για αντικανονικό προσπέρασμα,

• -14- για αντικανονικούς ελιγμούς,

• -21- για παραβίαση προτεραιότητας,

• -65- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

• -101- για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.,

• -2.792- για παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,

• -9- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

• -2- για κίνηση στη αριστερή λωρίδα-μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος,

• -136- για μη κατοχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

• -35- για φθαρμένα ελαστικά.

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