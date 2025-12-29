Ενας διάλογος τέχνης και επιστήμης στα Τρίκαλα

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση που φέρνει σε δημιουργική συνομιλία την τέχνη και την επιστήμη, ρίχνει αυλαία για το 2025 το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» στα Τρίκαλα, ολοκληρώνοντας τον φετινό κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με το κοινό.

Η τελευταία εκδήλωση του θεσμού για το έτος 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 19.00, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό στο Κτίριο των Παλαιών Φυλακών Τρικάλων, με τίτλο: «Όταν η Τέχνη συναντά την Επιστήμη: Ένας Διάλογος με τον ζωγράφο Θάνο Ζήση».

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο ζωγράφος Θανάσης (Θάνος) Ζήσης και η Χριστίνα Βάγια, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια και Αναλύτρια Ομάδας, ενώ τη συζήτηση συντονίζει η Χριστιάνα Καζάκου, Επιμελήτρια Τέχνης και Επιστήμης.

Στο Καφέ της Επιστήμης με τον Θάνο Ζήση, το ενδιαφέρον δεν εστιάζει στην ανάλυση του έργου τέχνης μέσα από τα κίνητρα του δημιουργού, αλλά στη βιωματική εμπειρία του θεατή όταν στέκεται μπροστά σε έναν πίνακα. Μέσα από τη συνάντηση της ψυχανάλυσης και της τέχνης, διερευνάται πώς ένα έργο μπορεί να ενεργοποιήσει σκέψεις, συναισθήματα και φαντασιακές διαδρομές στο βλέμμα του καθενός.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να ανακαλύψει τι «ξυπνά» μέσα μας η τέχνη και πώς αυτή η εμπειρία συνομιλεί με τον προσωπικό μας ψυχικό κόσμο, μέσα από έναν ζωντανό, συμμετοχικό και ουσιαστικό διάλογο.

Με αυτή τη συνάντηση, το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» ολοκληρώνει τον κύκλο δράσεων του για το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής ιδεών, γνώσης και εμπειριών.

Ημερομηνία: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 19.00

Τόπος: Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, Κτίριο Παλαιών Φυλακών Τρικάλων

Είσοδος: Ελεύθερη

Σχετικά με τους ομιλητές:

Ο Θανάσης Ζήσης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1963. Σπούδασε Φυσική στη Φυσικομαθηματική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Φυσικής και Πληροφορικής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Η αγάπη του για την τέχνη τον έστρεψε από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια στη ζωγραφική. Αυτοδίδακτος, αλλά με βαθειά μελέτη στο αντικείμενο, ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα θέματα, όπως τοπία, ανθρώπινες φιγούρες, πορτραίτα, ρεαλιστικές αλλά και συμβολικές και αφαιρετικές απεικονίσεις. Ζωγραφίζει αποκλειστικά με λάδια σε καμβάδες. Πολλά έργα του κοσμούν ιδιωτικές συλλογές και δημόσιους χώρους.

Η Χριστίνα Βάγια είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει εκπαιδευτεί στην αναλυτική ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία στην Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο». Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εργάζεται στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Τρικάλων. Το επιστημονικό και κλινικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη σύνδεση της ψυχοδυναμικής σκέψης με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Η Χριστιάνα Καζάκου είναι διεπιστημονική ερευνήτρια, επιμελήτρια και παραγωγός. Είναι απόφοιτος του Central Saint Martins, University of the Arts London (MA Art & Science, 2013) και έκτοτε εργάζεται με οργανισμούς και συλλογικότητες των οποίων το έργο εκτείνεται στο φάσμα των τεχνών, των επιστημών, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο i-DAT (University of Plymouth) με χρηματοδότηση από το Arts & Humanities Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά της επικεντρώθηκε στη διερεύνηση διεπιστημονικών επιμελητικών μοντέλων και των χωρικών τροχιών του διαλόγου μεταξύ τέχνης και επιστήμης.