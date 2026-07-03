Εμπλουτίζονται και επεκτείνονται τα θερινά τμήματα των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων

Τις βασικές αρχές των νέων πυλώνων για τη λειτουργία των θερινών τμημάτων των 3 ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων παρουσίασε και συζήτησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, με τους/τις εργαζόμενους/ες των δομών.

Αυτές περιλαμβάνουν:

– χρήση όλων των αθλητικών δομών του Δήμου (κολυμβητήριο Αη Γιώργη, skate park, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) για τα ΚΔΑΠ

– εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων για τα παιδιά

– επέκταση λειτουργίας στις 4 εβδομάδες.

Η παρουσίαση δεν έγινε τυχαία στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 ολοκληρώθηκαν οι φετινές δραστηριότητες των θερινών τμημάτων των ΚΔΑΠ.

Με δεδομένα ότι

– ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει δεύτερο Κολυμβητήριο, αποκλειστικά για τους πολίτες – ήδη το πάρκο του Αη Γιώργη χρησιμοποιείται επί τριετία ως τόπος διεξαγωγής των θερινών τμημάτων (ο κ. Σακκάς ήταν αντιδήμαρχος όταν ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στο πάρκο),

οι δραστηριότητες ενισχύονται.

Οπως τόνισε ο κ. Σακκάς, τίθενται στη διάθεση των παιδιών και οι υπόλοιπες δομές του Δήμου, όπως το skate park ή γυμναστήριο, αναλόγως των προγραμμάτων που θα επιλέξει η αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας να υλοποιήσει.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σακκάς, συζήτησε για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων στα θερινά τμήματα, με βάση και το ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση λειτουργίας των τμημάτων, στις 4 συνολικά εβδομάδες.

Η συζήτηση έγινε με υπεύθυνες των δομών και με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΔΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ», «ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΦΡΟΥΡΙΟ». Τα οποία, μάλιστα και τη χρονιά 2025-26 υλοποίησαν πλήθος δραστηριοτήτων για τα εκατοντάδες παιδιά που δημιουργικά απασχολούνται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνάντηση παρέστη ο νέος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Παντελής Λιούλιος, προκειμένου να συζητήσει επί της ουσίας με τα στελέχη των ΚΔΑΠ, ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας προς όφελος της τρικαλινής οικογένειας.