Εκπρόσωπος των Ελληνικών Επιμελητηρίων στην Επιτροπή Προϋπολογισμού των Eurochambres ο Παπαευθυμίου

Στην επίζηλη θέση του εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (Eurochambres), για τη διετία 2026–2027, εκλέχτηκε ο Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου.

Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος επιμελητηριακού φορέα της επαρχίας εκπροσωπεί τη χώρα μας σε τόσο υψηλή Ευρωπαϊκή θέση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων υπήρξε ομόφωνη.

Αντιστοίχως, νόμιμος εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού φορέα στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, επέλέγη (εξ οφίτσιο) ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Γιάννης Βουτσινάς. Ο κ. Βουτσινάς θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.

Αναπληρωτής του Γιάννη Βουτσινά, ορίστηκε ο Αριστοτέλης Μπασδάνης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Στις 4 Νοεμβρίου, τα Eurochambres θα συγκεντρώσουν περισσότερους από 700 επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωβουλευτές για μία μέρα», με κεντρικό σύνθημα «Επιχειρηματικές φωνές, Ευρωπαϊκές επιλογές».

Την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Eurochambres, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο Προεδρείο για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ θα διοργανώσει δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και πλήθος Ελλήνων Αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr