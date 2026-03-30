Εκπαιδεύοντας τους Ρομά: Ημερίδα σε Πύργο και Κηπάκι για την απασχόληση

Ενημερωτική δράση με θέμα «Εργασία, η μόνη διέξοδος» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στο Παραρτήματα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι και στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο.

Η δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τα στελέχη των Παραρτημάτων σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Προώθησης Απασχόλησης Τρικάλων (Δ.Υ.Π.Α. ΚΠΑ2) και απευθυνόταν σε άνεργους ,υποαπασχολούμενους κτλ Ρομά.

Προλόγισαν οι οικονομολόγοι των παραρτημάτων ανοίγοντας το θέμα Εργασία – Εκπαίδευση και βαρύτητα για την εξέλιξη των οικισμών Ρομά.

Η προϊστάμενη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας κ. Βέρα Ντάκου αναφέρθηκε εκτενώς στα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων με στόχο την εργασιακή ένταξη κι ενδυνάμωση των Ρομά στην τοπική κοινωνία. Εστίασε ειδικότερα στα οφέλη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου οι Ρομά να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να γίνει άρση των περιορισμών στην αγορά εργασίας. Τέλος υπογράμμισε την αγαστή σχέση που υφίσταται μεταξύ των παραρτημάτων Ρομά και γενικότερα των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων με την Δημόσια Υπηρεσία Προώθησης Απασχόλησης Τρικάλων (Δ.Υ.Π.Α. ΚΠΑ2) και την έντονη επιθυμία για την συνεχόμενη συνεργασία και συνεργεία μεταξύ των φορέων.

Κύρια ομιλήτρια και αρωγός του όλου εγχειρήματος ήταν η κ. Βάια Βασιλειάδη, κοινωνική λειτουργός, εργασιακή σύμβουλος και υπεύθυνη για τις ευπαθείς ομάδες στη Δ.Υ.Π.Α. Τρικάλων. Συμμετείχε επίσης η εργασιακή σύμβουλος κ. Ευαγγελία Γραβάνη Ευαγγελία. Έγινε λεπτομερής αναφορά στο πρόβλημα εύρεσης εργασίας, στην υποαπασχόληση, στην ελλιπή εκπαίδευση και την έλλειψη δεξιοτήτων, στα προβλήματα των εργαζόμενων μητέρων και την ρατσιστική αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση σε συνάρτηση με την προοπτική για εργασιακή αποκατάσταση των ωφελουμένων. Έγιναν προτάσεις και ενημέρωση για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης ,κατάρτισης και σχολές μαθητείας ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ. Στο τέλος της δράσης δόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό στους ωφελούμενους/ες.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται για την κοινωνική ένταξη και των Ρομα στην τοπική κοινωνία μέσω της εργασιακής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε ζητήματα απασχόλησης που είναι βασικός πυλώνας της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027

Πληροφορίες:

Παράρτημα Ρομά Δήμου Τρικκαίων – Πύργος

Τηλ.: 24310 73150, 24310 72757

Email: parartima.roma.pyrgos@trikalacity.gr

Παράρτημα Ρομά & Ευπαθών Ομάδων – Κηπάκι

Τηλ.: 24310 79295, 24310 39157

Email: parartimaroma@trikalacity.gr