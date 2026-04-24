Εκπαιδευτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην Καλαμπάκα για την εξυπηρέτηση πελατών στο κλάδο του τουρισμού

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με θέμα «Εξυπηρέτηση πελατών στη λιανική, στην εστίαση και στον τουρισμό». Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Καλαμπάκα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσεται με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος, ενώ ενεργό ρόλο κατά τη συμμετοχή τους είχαν και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμπάκας κ. Πούλιος Σωτήρης, καθώς και τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, κ.κ. Βαϊόπουλος Στέφανος, Μουστακίδης Ορέστης και Νικολογιάννης Σπύρος.

Εισηγητής ήταν ο κ. Λουκάς Χρήστος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής στελεχών, ο οποίος με άμεσο και μεταδοτικό τρόπο παρουσίασε σύγχρονες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ευχαριστεί τους κ.κ. Ζησιμάτο Γιάννη και Ζησιμάτο Σταύρο, Σύμβουλοι επιχειρήσεων και συνιδρυτές της Zisimatos Management fbsolutions.gr για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του φετινού εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Η ημερίδα εντάσσεται στον κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων «Level Up Your Business», που υλοποιεί το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς.