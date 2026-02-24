Εκπαιδευτική ημερίδα για την αποτελεσματική διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης

Το Επιμελητήριο Τρικάλων διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Οικογένεια και Επιχείρηση. Από τις διαφωνίες στο τραπέζι, στις επαγγελματικές αποφάσεις», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 17:30 – 20:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιάννης Ζησιμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Zisimatos Management και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα μας απασχολήσουν θέματα όπως:

Όταν η οικογένεια γίνεται Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις που ανάβουν «φωτιές» για πωλήσεις, πελάτες, τιμές, αγορές, προμηθευτές, πιστωτική πολιτική.

Χρήμα, αμοιβές και ρόλοι της οικογένειας.

Ομάδες, κουλτούρες και νέα μέλη της οικογένειας στην επιχείρηση (εργαλεία για διατμηματική επικοινωνία).

Gen Z, Millennials και παλαιότερες γενιές στην ίδια οικογενειακή επιχείρηση.

Μέτρηση απόδοσης χωρίς δράματα.

Στόχοι, ανάπτυξη, κρίση και επενδύσεις.

Διαδοχή χωρίς να γίνει «σειρά» – Οι λόγοι που αποτυγχάνει η διαδοχή και τρόποι να τους αποφεύγουμε.

Η εκπαιδευτική ημερίδα εντάσσεται στον κύκλο εκπαιδευτικών ημερίδων “Level Up Your Business” που υλοποιούνται από το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς.

Οι ημερίδες υλοποιούνται με την υποστήριξη της Zisimatos Management fbsolutions.gr στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του προς την επιχειρηματική κοινότητα.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων καλεί όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των ΜμΕ να συμμετάσχουν ενεργά, επενδύοντας στη γνώση, στην εξέλιξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Level Up Your Business!