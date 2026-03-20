Εκπαιδευτική επίσκεψη πρωτοετών σπουδαστών της ΣΜΥ σε Δελφούς και Θερμοπύλες

Οι πρωτοετείς σπουδαστές της ΣΜΥ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στον χώρο της Μάχης των Θερμοπυλών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ιστορικής και πολιτιστικής επιμόρφωσης.

Κατά την επίσκεψή τους στους Δελφούς, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο και να γνωρίσουν από κοντά τη ιστορία του μαντείου, ενώ κατά την ξενάγηση τους στο μουσείο ήρθαν σε επαφή με σημαντικά εκθέματα που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της αρχαίας Ελλάδας.

Κατόπιν επισκέφθηκαν τον ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών, όπου οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την Μάχη των Θερμοπυλών και τη θυσία του Λεωνίδα.