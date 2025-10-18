Αστυνομικά

Εκλεψε το κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης σε κατάστημα

Ένα κινητό τηλέφωνο από εργαζόμενη σε κατάστημα έκλεψε μια Τρικαλινή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

“Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, για κλοπή.

Ειδικότερα, την 9-10-2025 το απόγευμα στα Τρίκαλα, η δράστιδα εισήλθε ως πελάτισσα σε κατάστημα και αφαίρεσε, από χώρο αποθήκης, -1- κινητό τηλέφωνο  ημεδαπής εργαζομένης.

Από την δράστιδα κατασχέθηκε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη δικαιούχο του”.

