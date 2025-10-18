Εκλεψε το κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης σε κατάστημα

Ένα κινητό τηλέφωνο από εργαζόμενη σε κατάστημα έκλεψε μια Τρικαλινή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

“Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, για κλοπή.

Ειδικότερα, την 9-10-2025 το απόγευμα στα Τρίκαλα, η δράστιδα εισήλθε ως πελάτισσα σε κατάστημα και αφαίρεσε, από χώρο αποθήκης, -1- κινητό τηλέφωνο ημεδαπής εργαζομένης.

Από την δράστιδα κατασχέθηκε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη δικαιούχο του”.