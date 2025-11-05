Εκλέχτηκε η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Τρικάλων

Την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, συνεδρίασε η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρικάλων με την παρουσία του οργανωτικού υπεύθυνου Φώτη Λαμπρινίδη και προχώρησε στην ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του κόμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, με την εκλογή της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό εσωκομματικών εκλογών 2025.

Τα μέλη της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρικάλων, τα οποία εκλέχθηκαν ομόφωνα, είναι τα εξής:

Αδάμου Ευαγγελία

Βόπη Ελένη

Κείος Ευάγγελος

Κουβέλη Τούλα



Κρανιά Βάνα

Νταϊλιάνης Αθανάσιος

Νταούλας Σταύρος

Ντούβλης Αθανάσιος

Πουρνάρα Ελένη

Τριανταφύλλου Βασίλης

Η σύνθεση των οργάνων της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρικάλων, είναι η εξής:

Συντονιστής Ν.Ε.

Κείος Ευάγγελος

Αν. Συντονίστρια Ν.Ε.

Βόπη Ελένη

Γραμματεία (Συντονιστικό Όργανο Ν.Ε.)

Κείος Ευάγγελος

Βόπη Ελένη

Πουρνάρα Ελένη

Ντούβλης Αθανάσιος

Αδάμου Ευαγγελία

Γραφείο Τύπου Ν.Ε.

Πουρνάρα Ελένη

Ντούβλης Αθανάσιος

Οργανωτικό Γραφείο Ν.Ε.

Αδάμου Ευαγγελία

Βόπη Ελένη

Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη, με ισάριθμη εκπροσώπηση ανδρών – γυναικών, όπως ρητά ορίζεται από το καταστατικό του κόμματος.

“Με συντροφικότητα, αγωνιστικότητα και με οδηγό τις αξίες της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, τις πολιτικές προτάσεις και τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προχωράμε μπροστά με δύναμη, αποφασιστικότητα, ενιαίο, σαφή και προγραμματικό λόγο για μια νέα προοδευτική Ελλάδα”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.