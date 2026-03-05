Εκδηλώσεις για την 85η Επέτειο της μάχης στο Ύψωμα 731

Εκδηλώσεις για την 85η Επέτειο της επικής μάχης στο Ύψωμα 731 διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα Τρίκαλα.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου στην αίθουσα «ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – παράσταση ιστορικού περιεχομένου με τίτλο «…ένα βήμα πίσω είναι ο θάνατος της Ελλάδος».

Την Κυριακή 8 Μαρτίου στο χώρου του μνημείου Πεσόντων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με το κάτωθι πρόγραμμα:

11.45: Άφιξη προσκεκλημένων

12.00 Επιμνημόσυνη δέηση

Χαιρετισμοί

Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες των: α) Δημοτικό Σχολείο Μ. Καλυβίων, β) Γυμνάσιο Μ. Καλυβίων

12.30: Κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. Εθνικός Ύμνος.