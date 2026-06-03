Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων με έργα μαθητών

Με τη συγκέντρωση από την Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων των έργων ζωγραφικής και άλλων κατασκευών από τα σχολεία Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά η διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης την Παρασκευή 5 Ιούνη 2026 και από ώρα 7 μ.μ. στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα η εκδήλωση περιλαμβάνει:

* Τα έργα Ζωγραφικής μαθητών Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που διοργάνωσε για μία ακόμα χρονιά η ΕΕΔΥΕ και έχει φέτος το θέμα:

“Ο Πόλεμος και οι συνέπειές του στους λαούς”.

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

* Ομιλία από μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων

* Το παιδικό τμήμα του ΜελίΧΟΡΟΣ θα αποδώσει παραδοσιακούς χορούς.

* Παράσταση θεάτρου σκιών από τον Θωμά Χάρμπα.

Αλληλεγγύη στο λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης – Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος.

Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) ευχαριστεί και συγχαίρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή με έργα στην πρωτοβουλία καλλιτεχνικής έκφρασης.

Με εμπιστοσύνη στη νέα γενιά και πίστη ότι κάθε παιδί μπορεί να γίνει φορέας ελπίδας.