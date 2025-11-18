Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές

Το Επιμελητήριο Τρικάλων με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT), προσκαλούν όλους τους επιχειρηματίες στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα: «Παρουσίαση του νέου Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία και θα δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήματα των συμμετεχόντων στο τέλος της ενημέρωσης.

Το Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που έχουν πληγεί από τα έντονα φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποστεί υλικές ζημιές, καθώς έχει επηρεαστεί η φυσιολογική επιχειρηματική τους δραστηριότητα από τις γενικότερες συνέπειες των φυσικών καταστροφών της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην άμεση ενημέρωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για τις δυνατότητες και τους όρους του προγράμματος, καθώς και στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το δίκτυο των συνεργαζόμενων τραπεζών.