Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και γονείς στα Τρίκαλα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Βιολογίας «Εξέλιξη» και με προσωπική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, διοργανώνει εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και γονείς την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00, στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας να βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά, ενισχύοντας δράσεις που συμβάλλουν στην ενημέρωση, την προσωπική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση συνειδητών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους μαθητές που βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους όσο και στους γονείς τους, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν και να συνοδεύσουν αυτή τη διαδρομή. Μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, θα δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τη σχέση των νέων με την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση και τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί η ταινία «Η Ζωή του Παστέρ», η οποία παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου επιστήμονα που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ιατρικής και της βιολογίας. Η προβολή θα αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από την αξία της γνώσης, της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της επιμονής στην επίτευξη στόχων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, με σταθερό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της σύνδεσης των νέων με την επιστήμη, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που δημιουργούν γόνιμο πεδίο διαλόγου με μαθητές και οικογένειες, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εξωστρέφειας, γνώσης και δημιουργικής αναζήτησης. Η ιδέα της εκδήλωσης προέκυψε μετά την πρόσφατη συνάντηση και συζήτηση του Περιφερειάρχη με μαθητές, κατά την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις σπουδές, τις επαγγελματικές επιλογές και τις προοπτικές των νέων ανθρώπων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε μια βραδιά αφιερωμένη στη γνώση, την έμπνευση και τον ουσιαστικό προβληματισμό για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά στη νέα γενιά.