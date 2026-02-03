Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Με τη συμμετοχή της τρικαλινής νεολαίας τιμήθηκε η μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων, σε αφιερωματική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (μεταφέρθηκε η ημερομηνία λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα), στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στο παρελθόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς.

Το κεντρικό σημείο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των έργων μαθητών από σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς τα παιδιά κλήθηκαν από την αντιδημαρχία πολιτισμού να αποτυπώσουν το Ολοκαύτωμα και τα διδάγματά του στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Συμμετείχαν τα σχολεία: 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 3ο ΓΕΛ Τρικάλων, 4ο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων, 6ο ΓΕΛ Τρικάλων, 7ο ΓΕΛ Τρικάλων, ΓΕΛ Φαρκαδόνας και 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η αυλαία άνοιξε με τους επίσημους χαιρετισμούς του αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη Λάππα, του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων Ιακώβ Βενουζίου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αλέξανδρου Καπανιάρη.

Ο σύμβουλος φιλολόγων Νομού Τρικάλων, Αγαθοκλής Αζέλης, ανέγνωσε ποιήματα του ολοκαυτώματος, του Νταν Πάγκις, του Πάουλ Τσέλαν, και της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Νέλλυ Ζαχς.

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, με το Σύνολο Μοντέρνας Μουσικής, «έντυσε» την εκδήλωση με μελωδίες που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης.