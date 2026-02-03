Τοπικά

Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Με τη συμμετοχή της τρικαλινής νεολαίας τιμήθηκε η μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων, σε αφιερωματική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (μεταφέρθηκε η ημερομηνία λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα), στο Μουσείο Τσιτσάνη. 

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στο παρελθόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς. 

Το κεντρικό σημείο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των έργων μαθητών από σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς τα παιδιά κλήθηκαν από την αντιδημαρχία πολιτισμού να αποτυπώσουν το Ολοκαύτωμα και τα διδάγματά του στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Τρίκαλα: Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Συμμετείχαν τα σχολεία:  5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 3ο ΓΕΛ Τρικάλων, 4ο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων, 6ο ΓΕΛ Τρικάλων, 7ο ΓΕΛ Τρικάλων, ΓΕΛ Φαρκαδόνας και 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η αυλαία άνοιξε με τους επίσημους χαιρετισμούς του αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη Λάππα, του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων Ιακώβ Βενουζίου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αλέξανδρου Καπανιάρη.

Ο σύμβουλος φιλολόγων Νομού Τρικάλων, Αγαθοκλής Αζέλης, ανέγνωσε ποιήματα του ολοκαυτώματος, του Νταν Πάγκις, του Πάουλ Τσέλαν, και της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Νέλλυ Ζαχς.

Τρίκαλα: Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

 Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, με το Σύνολο Μοντέρνας Μουσικής, «έντυσε» την εκδήλωση με μελωδίες που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης. 

Σχετικά Άρθρα