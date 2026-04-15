Εκδήλωση για την ηθική και θεολογική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στην Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Άνθρωπος: Ηθική και Θεολογική Διάσταση», συνδιοργανώνουν η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 12:00 μ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνητή Νοημοσύνη – Έτος 2026».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα αναπτύξει τα ηθικά και θεολογικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και τους κρίσιμους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη ελεγχόμενη εφαρμογή της.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της πληροφορικής, των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον σύγχρονο άνθρωπο.