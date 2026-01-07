Εθελοντική δράση Δασοπροσκόπων Πεντέλης στο ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων

Μια όμορφη εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026 στο ΚΗΦΗ Δήμου Τρικκαίων από το 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης.

Το 1ο σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης από το 1978 προσφέρει μέχρι και σήμερα εθελοντικό έργο στην τοπική κοινωνία και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Οι ηλικιωμένοι της δομής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις τους για θέματα περιβάλλοντος, έμαθαν τα μυστικά της διαβίωσης στο δάσος, έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια.

Το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων είναι δομή συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2026».

Από το γραφείο Τύπου