Εθελοντική δράση για τη φωλιά των πελαργών στη Σαρακίνα

Τα χωριά του κάμπου του Δήμου Μετεώρων ετοιμάζονται να υποδεχθούν την άνοιξη και μαζί της τους γνώριμους φτερωτούς επισκέπτες, τους πελαργούς, που κάθε χρόνο επιστρέφουν στις φωλιές τους, σηματοδοτώντας την αναγέννηση της φύσης και την αλλαγή της εποχής.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε εθελοντική δράση στη Σαρακίνα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της φωλιάς των πελαργών, ώστε να είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί με ασφάλεια. Η δράση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου και τη συμβολή του Δημοτικού Συμβούλου Σπύρου Θεμέλη, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση καθαρισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής πανίδας.

Με συντονισμένες ενέργειες και πνεύμα εθελοντισμού, ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να φροντίζει για τη διατήρηση των φυσικών συμβόλων της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική συνείδηση και τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη φύση. Τα χωριά του κάμπου είναι πλέον έτοιμα να υποδεχθούν την άνοιξη και τους πελαργούς, προσφέροντάς τους ένα φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον, όπως κάθε χρόνο.