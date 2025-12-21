Εγκαίνια για το Κέντρο Τουριστικής Προβολής στην Πύλη

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα εγκαίνια του Κέντρου Τουριστικής προβολής στην Πύλη παρουσία αρκετού κόσμου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 12.30, του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα, Αντιδημάρχων δημοτικών Συμβούλων, Διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου Πύλης και υπαλλήλων.

Η τελετή των εγκαινίων άρχισε με τον καθιερωμένο Αγιασμό από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Πύλης π. Δημήτριο Κατσαρό και συνεχίστηκε με ομιλία του Δημάρχου κ. Κων/νου Μαράβα ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Δήμο Πύλης για όλους εμάς που εργαζόμαστε με όραμα και συνέπεια για την ανάπτυξη του τόπου μας. Με ξεχωριστή χαρά εγκαινιάζουμε του Κέντρο Τουριστικής Προβολής, μια νέ δομή που δημιουργήθηκε από την Δημοτική Αρχή που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην καρδιά της Πύλης. Το Κέντρο έχει σαν σκοπό να προβάλλει τις φυσικές ομορφιές και την ιστορία της περιοχής μας και αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη, την προβολή και την εξωστρέφεια του Δήμου μας.

Τελειώνοντας ο κ. Μαράβας ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Κων/νο Πλαστήρα, την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής –Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Έφη Φωτάκη, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους συνεργάτες, τους φορείς αλλά και στους δημότες που πιστεύουν στο όραμα μας και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες μας.

Στην συνέχεια η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης κ. Έφη Φωτάκη στην σύντομη ομιλία της ανέφερε τα εξής:

Το Κέντρο Τουριστικής Προβολής αποτελεί ακόμη ένα όπλο στην φαρέτρα μας για την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. Ο Δήμος μας είναι προικισμένος με ανεκτίμητο πλούτο ένα μοναδικό συνδυασμό μεταξύ της φυσικής ομορφιάς της ιστορίας του πολιτισμού της τοπικής γαστρονομίας . Επενδύοντας λοιπόν στον τουρισμό με σταθερά βήματα επενδύουμε στον άνθρωπο την οικονομική ευημερία την στήριξη των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Σκοπός είναι το νέο μας γραφείο εκτός από την κλασική υπηρεσία της ενημέρωσης του επισκέπτη να αποτελεί χώρο συνάντησης και διασύνδεσης των φορέων τουρισμού και των επισκεπτών με δράσεις εξωστρέφειας που ταυτόχρονα διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη και την διατήρηση της αυθεντικής ταυτότητας του Δήμου μας.

Ακολούθησε η ομιλία του Αντιδημάρχου Παιδείας –Τουρισμού κ. Κωνσταντίνου Πλαστήρα ο οποίος και αυτός με την σειρά του είπε τα εξής: Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα για τον Δήμο μας και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση των εγκαινίων, το Κέντρο Τουριστικής Προβολής είναι ένα εγχείρημα που προσπαθούσαμε εδώ και καιρό, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον τόπο μας την πολιτιστική μας κληρονομιά και την φιλοξενία που μας χαρακτηρίζει.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλλαν σε αυτήν την προσπάθεια και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην λειτουργία του.

Παρόν ήταν και ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Βάϊος Κουτής.