Δ. Τρικκαίων: Ψηφιακό παιχνίδι για το ποδήλατο από το Υπουργείο Μεταφορών

Ο Δήμος Τρικκαίων, εκτός από την ποδηλατάδα που προγραμμάτισε για την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου, προωθεί και ψηφιακό παιχνίδι που προγραμμάτισε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο της ίδιας ημέρας, με τον τίτλο «Ποδηλατούπολη – Ποδηλατώ με ασφάλεια στη γειτονιά μου». Το παιχνίδι σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕ,

– απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου

– αποσκοπεί στη μάθηση (μέσα από ένα ευχάριστο παιχνίδι) βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.

Στόχος, τα παιδιά

– να υιοθετούν κουλτούρα οδικής ασφάλειας,

– σωστή οδηγική συμπεριφορά,

– να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση

– να αναπτύσσουν κριτική σκέψη.

Το παιχνίδι είναι τύπου «φιδάκι», με ηλεκτρονικές «ζαριές», ερωτήσεις και απαντήσεις με σωστό και λάθος, προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών να μάθουν ορθά, τους ορθούς κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, ειδικά για το ποδήλατο.

Το ψηφιακό αυτό παιχνίδι φιλοξενείται, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://svak.yme.gov.gr/bicycle/Bike_Tablet.html

