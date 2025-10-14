Δ. Τρικκαίων: Ενημέρωση ωφελουμένων του “Βοήθεια στο Σπίτι” για το “Κλικ Ζωής”

Ενημερωτική δράση ωφελουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποιείται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Δημαρχείου Τρικκαίων.

Πρόκειται για τη δράση «Κλικ Ζωής», που υλοποιείται από το πρόγραμμα restartmAIcity του Δήμου Τρικκαίων, για την παρακολούθηση και ειδοποίηση ωφελουμένων με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού.

Η ενημέρωση ξεκινά στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει χαιρετισμό της αντιδημάρχου Σοφίας Αλεστά, μήνυμα της αντιδημάρχου Δήμητρα Νάτσινα, παρουσίαση του προγράμματος και του εξοπλισμού από την ανάδοχο εταιρεία, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.