Δώρα αγάπης για παιδιά συγκεντρώνει ο Δήμος Τρικκαίων για τα Χριστούγεννα

Κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Τρικκαίων σε όσους και όσες τρικαλινούς/ες μπορούν, να μετάσχουν σε μια μεγάλη προσπάθεια να δοθούν δώρα σε παιδιά από οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων υλοποιείται κάθε χρόνο και έχει σημασία να συνεχιστεί, με καινούρια παιχνίδια (ή σε άριστη κατάσταση ελαφρώς μεταχειρισμένα), τα οποία θα αποκτήσουν πρόσθετη χρήση και θα προσδώσουν ακόμη περισσότερη χαρά στα παιδιά που θα τα παραλάβουν.

Η συγκέντρωση των καινούριων ή σε άριστη κατάσταση παιχνιδιών θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης”, Γαριβάλδη 8, α΄ όροφος, 09:00 – 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. Σε συνεννόηση με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τα δώρα θα επιδοθούν σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.