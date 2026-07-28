Δύο συλλήψεις φυγόποινων στα Τρίκαλα

Συνελήφθησαν, χθες (27-07-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, δύο άτομα και συγκεκριμένα:

το μεσημέρι, 56χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, για παράβαση της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με ποινή φυλάκισης 2 ετών και