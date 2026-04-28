Δύο συλλήψεις στα Τρίκαλα για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες στα Τρίκαλα, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων 35χρονος, διότι κατείχε 7 ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, τα οποία κατασχέθηκαν και το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 27χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους 3,2 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.