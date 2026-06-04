Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στα Τρίκαλα

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα: 69χρονος, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης και 45χρονη αλλοδαπή, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν 15 αυτοσχέδια τσιγάρα με μικροποσότητες μειγμάτων κάνναβης-καπνού, καθώς και μικροποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.