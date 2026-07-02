Δύο δωρεάν προγράμματα «Άθληση για Όλους» στο νέο Κολυμβητήριο υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων

Με το «καλημέρα», μία εβδομάδα μετά τη έναρξη λειτουργίας του, το Δημοτικό Κολυμβητήριο πάρκου Αγίου Γεωργίου του Δήμου Τρικκαίων υποδέχεται τα πρώτα προγράμματα «Άθληση για Όλους», στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή που αυτό διαθέτει.Όπως ενημερώνει το τμήμα Αθλητισμού (Δ/ση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

– τα προγράμματα είναι δύο (2),

– παρέχονται δωρεάν,

– ξεκινούν από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026,

– διαρκούν για τρεις (3) εβδομάδες, έως και τις 31 Ιουλίου 2026, και είναι τα εξής:

Aqua aerobic: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 19:00 – 20:00 (απόγευμα)

στο Δημοτικό Κολυμβητήριο πάρκου Αγίου Γεωργίου Κολύμβηση αρχάριων ενηλίκων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 π.μ.- 10:00 π.μ. (πρωί), στο Δημοτικό Κολυμβητήριο πάρκου Αγίου Γεωργίου

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού των 25 ατόμων ανά πρόγραμμα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα (1) πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά διά ζώσης και αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού (Καποδιστρίου 13), μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, κατά τις ώρες 08:00–14:00, στο τμήμα Αθλητισμού (Καποδιστρίου 14).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή ενηλίκων:

Αίτηση συμμετοχής.

Υπεύθυνη δήλωση.

Ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο συμμετέχων/ουσα είναι παθολογικά, δερματολογικά και καρδιολογικά υγιής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τμήμα Αθλητισμού

Δ/νση: Καποδιστρίου 13

Τηλ. Επικοινωνίας: 2431602004

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Γεωργία Κωφού

Email: gkofou@trikalacity.gr