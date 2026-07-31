Δωρεά τροχήλατου μόνιτορ ζωτικών σημείων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), στο πλαίσιο του διαχρονικού κοινωνικού και ανθρωπιστικού της έργου, προχώρησε στη δωρεά ενός σύγχρονου τροχήλατου μόνιτορ ζωτικών σημείων προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, κας Αγλαΐας Ρογγανάκη, της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κας Αντωνίας Μπιτσάκη, της Προϊσταμένης του Τ.Ε.Π., κας Ειρήνης Μπορμπότη, καθώς και του προσωπικού του Τμήματος.

Η δωρεά αυτή αποτελεί ακόμη μία ουσιαστική πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, με στόχο τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί διαρκή προτεραιότητά της.