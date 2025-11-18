Δωρεάν 8 Προγράμματα “Άθλησης για Ολους” από τον Δήμο Τρικκαίων

Οκτώ νέα δωρεάν «Προγράμματα Αθλησης για Ολους» (ΠΑγΟ) για έως 200 άτομα υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, προωθώντας την ευεξία και τη σωματική άσκηση και ενδυνάμωση ως τρόπους ζωής.

Τα προγράμματα υλοποιεί το Τμήμα Αθλητισμού (Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και φέτος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2025 για μέχρι 2 προγράμματα

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν έως 31 Ιουλίου 2026 και είναι τα εξής:

Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (65 ετών και άνω): ΚΗΦΗ ΚΑΙ Β’ ΚΑΠΗ Άσκηση ενηλίκων σε πάρκο άθλησης: Πάρκο Αγίου Γεωργίου Άσκηση Ενηλίκων:

α) 1ο ΓΕΛ Τρικάλων

β) Άγιοι Απόστολοι (Παλιό Δημ. Σχολείο)

γ) Δημοτικό Σχολείο Πρίνου

δ) Παιδικός Σταθμός Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

ε) Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου

στ) Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας, έως ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των 25 ατόμων ανά πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις για δωρεάν συμμετοχή μπορούν να αφορούν έως δύο (2) προγράμματα, με δηλωμένη σειρά προτίμησης, και θα υποβάλλονται αποκλειστικά διά ζώσης στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού, στην οδό Καποδιστρίου 13, μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων κάθε τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή ενηλίκων πολιτών

α) ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

β) Υπεύθυνη δήλωση

γ) Ιατρική βεβαίωση για όλους τους ασκούμενους (Παθολογικά και καρδιολογικά υγιείς).

Για τα προγράμματα της μικρής πισίνας (aqua aerobic, θεραπευτική κολύμβηση και κολύμβηση αρχαρίων ενηλίκων), θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση το προσεχές διάστημα με σχετικές πληροφορίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού

Δ/νση: Καποδιστρίου 13

Τηλ. Επικοινωνίας: 2431353518

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Γεωργία Κωφού

Email: gkofou@trikalacity.gr

