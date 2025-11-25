Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την άνοια στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Το Κέντρο Υγείας Πύλης με την πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιωάννη Κουτσονάσιου, την έγκριση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Φώτη Σερέτη και την συνεργασία με το Κέντρο ημέρας & κινητή μονάδα για άτομα με άνοια «ΝΟΗΜΑ» Τρικάλων-επιστημονικά υπεύθυνος Αχιλλέας Οικονόμου, διοργανώνουν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου για την άνοια το διήμερο 8 (Δευτέρα) και 9 (Τρίτη) Δεκεμβρίου 2025, στον χώρο του Κέντρου Υγείας.

Ο έλεγχοςθα περιλαμβάνει Τεστ μνήμης, Τεστ ισορροπίας και μέτρηση σακχάρου αίματος και θα πραγματοποιηθεί από την ψυχολόγο Κόντου Μαρία-Ελένη ΕΠΑΨΥ, τον γυμναστή Νικόλαο Γκουζδοβά ΕΠΑΨΥ, την νοσηλεύτρια Σπυριδούλα Μπαρούτα ΕΠΑΨΥ την Δευτέρα 8/12/25& την Τρίτη 9/12/25, ώρες: 9:00 – 14:30 στο Κέντρο Υγείας Πύλης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στoτηλέφωνo:2434350010 (Κοινωνική Λειτουργός Πολυξένη Νομικού) & 2434350000

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, η οποία αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες και ολοένα νεότερες ηλικίες. Η άνοια χρήζει διεπιστημονικής συνεργασίας, προκειμένου την ολοκληρωμένη φροντίδα σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας.

Η πρόσκληση στην δράση αφορά άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω