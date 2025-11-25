Πύλη

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την άνοια στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Το Κέντρο Υγείας Πύλης με την πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιωάννη Κουτσονάσιου, την έγκριση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Φώτη Σερέτη και την συνεργασία με το Κέντρο ημέρας & κινητή μονάδα για άτομα με άνοια «ΝΟΗΜΑ» Τρικάλων-επιστημονικά υπεύθυνος Αχιλλέας Οικονόμου, διοργανώνουν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου για την άνοια το διήμερο 8 (Δευτέρα) και 9 (Τρίτη) Δεκεμβρίου 2025, στον χώρο του Κέντρου Υγείας.

Ο έλεγχοςθα περιλαμβάνει Τεστ μνήμης, Τεστ ισορροπίας και μέτρηση σακχάρου αίματος και θα πραγματοποιηθεί από την ψυχολόγο Κόντου Μαρία-Ελένη ΕΠΑΨΥ, τον γυμναστή Νικόλαο Γκουζδοβά ΕΠΑΨΥ, την νοσηλεύτρια Σπυριδούλα Μπαρούτα ΕΠΑΨΥ  την Δευτέρα 8/12/25& την Τρίτη 9/12/25, ώρες: 9:00 – 14:30 στο Κέντρο Υγείας Πύλης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στoτηλέφωνo:2434350010 (Κοινωνική Λειτουργός Πολυξένη Νομικού) & 2434350000

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, η οποία αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες και ολοένα νεότερες ηλικίες. Η άνοια χρήζει διεπιστημονικής συνεργασίας, προκειμένου την ολοκληρωμένη φροντίδα σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας.

Η πρόσκληση στην δράση αφορά άτομα ηλικίας  60 ετών και άνω