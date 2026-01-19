Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ΑμεΑ στον Δήμο Τρικκαίων

Μετά τα Προγράμματα δωρεάν Αθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) για την περίοδο 2025-26, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί αντίστοιχα Προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην παροχή προγραμμάτων προσαρμοσμένης άσκησης και σπορ σε ασκούμενους (παιδιά με ενήλικες) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τις επόμενες μέρες θα υλοποιηθεί το δωρεάν πρόγραμμα Άθλησης για Όλους «bocce», που απευθύνεται σε άτομα με νοητική αναπηρία (έως 14 άτομα και έως 35 ετών).

Για την εγγραφή χρειάζονται :

Αίτηση ΕΔΩ

Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ΕΔΩ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για τους συμμετέχοντες του bocce απαιτείται ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης:

α) είτε από δύο (2) συνολικά διαφορετικούς ιατρούς: παθολόγο και καρδιολόγο

β) είτε από ιατρό γενικής ιατρικής ή άλλης αρμόδιας ειδικότητας όπου στην ιατρική βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι ο εξεταζόμενος είναι καρδιολογικά και παθολογικά υγιής.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, όπου και υποβάλλονται αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δ/νση: Καποδιστρίου 13

Τηλ. Επικοινωνίας: 2431353518

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Γεωργία Κωφού.

Από το γραφείο Τύπου