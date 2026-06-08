Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος στο Περιφερειακό Ιατρείο Ελάτης

Την Δευτέρα 15/6/2026 και από ώρα 11:00 – 14 :00 θα πραγματοποιηθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Ελάτης, δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος από Οφθαλμιάτρους της Πανεπιστημιακής κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Η δράση έχει ως στόχο την πρόληψη και τη έγκαιρη διάγνωση Οφθαλμολογικών παθήσεων , συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και προαγωγή της υγείας των πολιτών.

Υπήρξε συνάντηση για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης μεταξύ του Διευθυντή του Κ.Υ., του Γενικού Ιατρού του Π.Ι. Ελάτης Παναγιώτη Μουστάκα και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κώστα Μπρίζη.

Ο Συντονιστής Διευθυντής του Κ.Υ. Πύλης Γιάννης Κουτσονάσιος δήλωσε τα εξής: ΄΄Συνεχίζεται η συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Λ. αυτήν την φορά στην Ελάτη. ¨Η υλοποίηση της δράσης , υποστηρίζεται από τα ιδρύματα Μποδοσάκη, ΤΙΜΑ και Λάτση , στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας .Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Κέντρο Υγείας Πύλης και συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστούμε την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας καθώς και την Διοίκηση της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση΄΄.

Για ραντεβού πρωινές ώρες στα τηλ: 2434022870 , 243435001 1. ( Κ.Υ. Πύλης)

( Προηγούνται οι από 60 ετών και άνω).