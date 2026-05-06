Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Την Παρασκευή 22/5/2026 και από ώρα 10:00 -14:00 θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Υ. Πύλης δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος από Οφθαλμιάτρους της Πανεπιστημιακής κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Η δράση έχει ως στόχο την πρόληψη και τη έγκαιρη διάγνωση Οφθαλμολογικών παθήσεων , συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και προαγωγή της υγείας των πολιτών.

Για ραντεβού πρωινές ώρες στα τηλ: 24340222870 , 2434350011.

Ο Συντονιστής Διευθυντής του Κ.Υ. Πύλης Γιάννης Κουτσονάσιος δήλωσε τα εξής: ¨Η υλοποίηση της δράσης, η οποία υποστηρίζεται από τα ιδρύματα Μποδοσάκη, ΤΙΜΑ και Λάτση, στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Κέντρο Υγείας Πύλης και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της περιοχής. Ευχαριστούμε την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας καθώς και την Διοίκηση της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση”.