Δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην έκθεση ANUGA

Το Επιμελητήριο Τρικάλων συμμετείχε με εντυπωσιακή παρουσία στη μεγαλύτερη και πιο σημαντική διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA, στοχεύοντας στην προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του.

Η ANUGA, η κορυφαία παγκόσμια εμπορική έκθεση Τροφίμων & Ποτών, η οποία πραγματοποιήθηκε από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2025 στην Κολωνία της Γερμανίας, έσπασε φέτος κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής, φιλοξενώντας 8.015 εκθέτες από 110 χώρες και προσελκύοντας περισσότερους από 145.000 επισκέπτες από 190 χώρες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν καινοτομίες, να γνωρίσουν τάσεις στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και να δημιουργήσουν διεθνείς επιχειρηματικές επαφές. Η έκθεση, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στον εκθεσιακό χώρο Koelnmesse (300.000 τ.μ.), αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά τροφίμων, με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη γαστρονομική εξέλιξη.

Μέσα στο άκρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, να πραγματοποιήσουν σημαντικές εμπορικές επαφές, να διερευνήσουν νέες αγορές και παράλληλα να συμβάλλουν στην προώθηση της αγροδιατροφικής ταυτότητας και γαστρονομίας “Meteorisimo” της περιοχής μας.

Οι πέντε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έκθεση με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Τρικάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι:

ΑΛ. & ΣΩΤ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε. Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων.

Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων. GUSTO PRODUCTS O.E. – 2BOX (JuiceBox & TeaBox).

PEPER A.E. Αγροτική μεταποιητική – Πιπεριές τουρσί.

Αγροτική μεταποιητική – Πιπεριές τουρσί. ΤΡΙΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε . Ε . – PROTEAS BARS – TRIMAS FOODS.

. – ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Χοιροτροφική μονάδα – χωριάτικα λουκάνικα, κρεατοσκευάσματα.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων, εύχεται επωφελείς επιχειρηματικές συνεργασίες σε όλες τις Τρικαλινές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έκθεση.