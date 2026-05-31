Δυναμική παρουσία του Δήμου Μετεώρων στην Attica Green Expo 2026

Με δυναμική παρουσία και δικό του περίπτερο συμμετείχε ο Δήμος Μετεώρων στην AtticaGreen Expo 2026, τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική έκθεση της χώρας, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη σύγχρονη τουριστική στρατηγική της περιοχής.







Κεντρική στιγμή της παρουσίας του Δήμου αποτέλεσε η συμμετοχή του Δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου, στο θεματικό πάνελ με τίτλο «Ορεινός Τουρισμός: Ο Ρόλος των Ορεινών Προορισμών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Στο πάνελ συμμετείχαν η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλος και ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τη νέα εποχή του Δήμου Μετεώρων, τονίζοντας ότι στόχος είναι η μετάβαση «από έναν προορισμό που απλώς επισκέπτεσαι, σε έναν προορισμό που ανακαλύπτεις και βιώνεις». Παρουσίασε τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την αξιοποίηση των «Μικρών Μετεώρων», του Ασπροποτάμου και των βλαχοχωρίων της Νότιας Πίνδου, των Αντιχασίων Ορέων και της λίμνης Λογγά, καθώς και τη σημασία του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς προβολής της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των Φορέων Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs), επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής ταυτότητας που θα ενισχύσει την παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή και θα διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Δήμο Μετεώρων.

Ξεχωριστή στιγμή της έκθεσης αποτέλεσε η επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή στο περίπτερο του Δήμου Μετεώρων. Εκεί είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρωτότυπο δρώμενο που παρουσίασαν μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, το οποίο συνέδεε την περιβαλλοντική συνείδηση με τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των Μετεώρων.

Οι μαθητές, που συμμετείχαν στην έκθεση μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητα και το περιεχόμενο της παρουσίασής τους. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της έκθεσης, να επισκεφθούν τα περίπτερα φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων από όλη τη χώρα και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούσαν την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία γνώσης και ευαισθητοποίησης για τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Στο τέλος της παρουσίασης, οι μαθητές προσέφεραν στην Υφυπουργό ένα ξεχωριστό συμβολικό δώρο με θέμα την αποτύπωση των Ιερών Μονών των Μετεώρων, προβάλλοντας την ιστορία, την πνευματικότητα και την παγκόσμια ακτινοβολία του τόπου.

Με πρωταγωνιστές τα παιδιά, το περιβάλλον και το μοναδικό φυσικό κάλλος των Μετεώρων, η παρουσία του Δήμου Μετεώρων στην AtticaGreen Expo 2026 ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα ότι η ανάπτυξη του αύριο περνά μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και τον σεβασμό στον τόπο μας. Ένα μήνυμα που η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια, σχεδιάζοντας ένα μέλλον βιώσιμο, εξωστρεφές και δημιουργικό για τις επόμενες γενιές.