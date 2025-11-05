Δράση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στο Γυμνάσιο Πύλης

Στο πλαίσιο της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης με το Γυμνάσιο Πύλης, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της διευθύντριας, τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου, με θέμα: «Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Νέες Προκλήσεις, Νέοι Κανόνες », από την Ψυχολόγο, κα Σ. Κουβάτα και την Κοινωνική Λειτουργό, κα Ε. Μπλατζή .

Σκοπό της δράσης αποτέλεσε αφενός η κατανόηση ανάμεσα στις διαφορές Δημοτικού – Γυμνασίου, καθώς και των κανόνων που διέπουν το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου η υποστήριξη στη διαχείριση αυτής της μετάβασης τόσο σε αναπτυξιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι μαθητές, ανά τμήμα, συμμετείχαν ενεργά στη δράση, μέσα από συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις. Είχαν τη δυνατότητα να εμπεδώσουν το ρόλο των κανόνων της σχολικής γυμνασιακής κοινότητας και να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του σεβασμού προς τους καθηγητές, συμμαθητές και το χώρο. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, όπως επίσης τη δέουσα υπευθυνότητα πλέον για τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα κοινό κώδικα της τάξης για επικοινωνία, συνεργασία και ομαδικότητα.

Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν ιδιαίτερα θετικό και με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, επιτεύχθηκε πρωτίστως η κατανόηση βασικών εννοιών του νέου περιβάλλοντος και των απαιτήσεων του, και εν συνεχεία με τη βοήθεια της χρήσης του κοινού κώδικα της τάξης η προαγωγή της συνύπαρξης και η ενίσχυση της συνεργατικότητας των μαθητών ως κίνητρο για μάθηση, δημιουργία νέας φιλίας και βελτίωση κλίματος.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης και η Διεύθυνση του Γυμνασίου Πύλης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία της δράσης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών προς όφελος της μαθητικής κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο