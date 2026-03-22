Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον Άγιο Βησσαρίωνα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Κέντρο Κοινότητας Δ. Πύλης σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Τρικκαίων πραγματοποίησε στις 19 Μαρτίου 2026 μια επιτυχημένη δράση, με στόχο την ανάδειξη της γυναίκας και την ενδυνάμωση της στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και συζητήσεις, η εκδήλωση ανέδειξε τον πολυδιάστατο ρόλο των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και τη δημόσια ζωή, ενώ παράλληλα προκάλεσε την αναγνώριση του σεβασμού, της ισότητας αλλά και των δυσκολιών που ακόμη αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τα στελέχη των δυο δομών παρουσίασαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τρόπους ολιστικής στήριξης των γυναικών σε ψυχοκοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό.

Οι κυρίες της κοινότητας προσέφεραν και εκείνες με φροντίδα και αγάπη διάφορα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, κάνοντας το κλίμα πιο ζεστό και φιλόξενο.

Ο Δήμος Πύλης και το Κέντρο Κοινότητας, μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και δημόσιας ζωής.

“Ευχαριστούμε θερμά τον Π. Αυξέντη, Κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δ. Τρικκαίων, τον κ. Κ. Βόπη Πόεδρο του Αγ,. Βησσαρίωνα, τον ιερέα Β. Πανάγο, καθώς και τις γυναίκες των δύο συλλόγων (Σύλλογος Γυναικών «ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ» και Εξωραιστικός και Πολιτιστικος Σύλλογος Αγ. Βησσαρίωνα) για την αγαστή συνεργασία, τη συμμετοχή και τη στήριξη της ενημερωτικής εκδήλωσης”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.